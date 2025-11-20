در گردهمایی تخصصی مهندسی رودخانه و سواحل، بر اهمیت حفظ بستر طبیعی رودخانه‌ها، مقابله با تصرفات و اجرای مطالعات دقیق حد و بستر در تصمیمات توسعه‌ای تأکید شد.

خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشبه نقل از شبکه خبری آب ایران، مهرزاد احسانی رئیس حوضه آبریز زهره، جراحی و حوضه‌های جنوبی، با هشدار نسبت به تهدید‌های پیش‌روی منابع آب ، گفت: همان‌طور که رگ‌ها خون را به اندام‌های بدن می‌رسانند، رودخانه‌ها نیز جان تازه‌ای به طبیعت و محیط‌زیست می‌بخشند و سلامت آنها شرط تداوم حیات سرزمین است.

احسانی هدف این گردهمایی را تبادل تجربه، معرفی نوآوری‌ها و بررسی راهکار‌های عملیاتی برای مواجهه با چالش‌های رودخانه‌ها عنوان کرد و افزود: این نشست به دنبال ارائه راهکار‌های فنی و اجرایی در حوزه مهندسی رودخانه، لایروبی و مسائل حقوقی مرتبط با حد و بستر رودخانه‌هاست؛ حوزه‌هایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

او ابراز امیدواری کرد: تداوم این نشست‌ها زمینه ارتقای دانش و جایگاه مدیریت یکپارچه رودخانه‌ها را در کشور فراهم کند.

در ادامه، عبدالطیف عباسی‌نژاد معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای بوشهر با اشاره به اینکه حکمرانی آب باید محور تصمیمات توسعه‌ای استان باشد، هشدار داد: هر طرحی که بدون در نظر گرفتن ظرفیت آبی و توازن منابع و مصارف اجرا شود، به جای توسعه، تهدیدی برای محیط‌زیست و امنیت اجتماعی خواهد بود.

او تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی پیش از هر اقدام عمرانی باید مطالعات حد و بستر رودخانه‌ها و وضعیت منابع آبی را مدنظر قرار دهند.

عباسی‌نژاد با ارائه گزارشی از عملکرد پنج‌ساله حفاظت از رودخانه‌ها در استان بوشهر گفت: از ۱۶ هزار کیلومتر رودخانه شناسایی‌شده، یک‌هزار کیلومتر در محدوده شهری و روستایی قرار دارد. طی پنج سال گذشته، مطالعات تعیین بستر و حریم یک‌هزار کیلومتر انجام، ۳۲۰ هکتار از تصرفات حریم آزادسازی، ۲۳۰ هکتار لایروبی و ۵۰ هکتار نیز ساماندهی شده است. همچنین مطالعات سراسری بستر و حریم ۲۲۵۰ کیلومتر از رودخانه‌ها انجام شده و سالانه ۵ تا ۶ هزار استعلام در این زمینه پاسخ داده می‌شود.

او با اشاره به ویژگی‌های اقلیمی بوشهر گفت: بارندگی‌های کوتاه‌مدت، اما شدید و شیب زیاد زمین، جریان‌های سیلابی سریع ایجاد می‌کند که در صورت انسداد مسیر رودخانه‌ها، تهدیدی جدی برای سکونتگاه‌ها خواهد بود.

وی از مردم خواست در حفظ بستر طبیعی رودخانه‌ها همکاری کرده و هرگونه تصرف را به ادارات منابع آب گزارش دهند.

این رویداد تخصصی با حضور رؤسا، معاونین و کارشناسان حوضه‌های آبریز زهره، جراحی، حوضه‌های جنوبی، جنوب غرب فلات، کارون بزرگ و زاینده‌رود و مدیران ۱۰ شرکت آب منطقه‌ای طی دو روز در بوشهر برگزار شد.