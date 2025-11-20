صد برنامه در قالب ۲۵۰ عنوان با شعار محوری بسیج، مردم، اقتدار ملی به مناسبت هفته بسیج در پیرانشهر اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون هماهنگ کننده سپاه پیرانشهر در این نشست ضمن تبریک هفته بسیج با شعار محوری بسیج، مردم، اقتدار ملی، از برگزاری برنامه‌های متنوعی در قالب ۲۵۰عنوان برنامه در سطح شهرستان در بخش‌های متنوع فضای مجازی، امنیتی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خبر داد و گفت:دیدار با خانواده معظم شهدا، غبارروبی مزار شهدا، اجتماع بزرگ ۵۰هزار نفری بسیج، جلسات مختلف روشنگری در مساجد و محلات و اردو‌های پزشکی، مسابقات ورزشی و جشنواره‌های بومی و محلی و نمایشگاه‌های مختلف با دستاورد‌های بسیج، افتتاح و کلنگ زنی پروژه‌های عمرانی، ویزیت رایگان و برنامه‌های حول مسجدمحوری و مردم نهاد از جمله این برنامه هاست.

سرهنگ احمدی در این نشست با اشاره به فرهنگ بسیج در خدمت رسانی به مردم بویژه در زمان کرونا و سوانح و بلایای طبیعی گفت: بسیج همیشه در تمامی عرصه‌ها پیش قدم بوده است و در تمام این موضوعات به صورت میدانی و عملی اقدام کرده است.

ساخت مساجد در مناطق محروم، کمک به بیماران صعب العلاج،۲۰۰۰بسته معیشتی، کمک خرید جهزیه به نوعروسان در طول سال گذشته از دیگر اقدامات بسیج در شهرستان بود که سرهنگ احمدی ضمن اشاره به آنها اظهار داشت؛ برخی از موضوعات عمرانی از جمله آسفالت و مرمت مناطق حاشیه شهری و محروم جزو دستاورد‌های بی ادعای بسیج در سطح شهرستان بوده است.

اشاره به نقش بسیج در مواقع بحران، کرونا و جنگ ۱۲ روزه از دیگر موارد مورد اشاره در این جلسه بود.

سرهنگ احمدی در این نشست همچنین با اشاره به عمده فعالیت بسیج در حوزه جنگ نرم اظهار داشت:دلیل اصلی روی آوری غرب به جنگ نرم آسیب شناسی این موضوع است و دلیل اصلی هجمه غرب با جنگ نرم علیه ملت ایران شکست در حوزه جنگ سخت بوده است.

اجتماع باشکووه بسیجیان پنجم آذر در پیرانشهر تحت عنوان حماسه حضور همزمان با تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان حضرت تمام (ره) از جمله ویژه برنامه مهم این هفته در سطح شهرستان خواهد بود.