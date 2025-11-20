مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با تشریح وضعیت اشتغال و احیای واحدهای تولیدی در استان گفت: البرز طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با بازگشت ۱۹۸ واحد صنعتی به چرخه تولید و ایجاد دوباره بیش از چهار هزار فرصت شغلی، جزو رتبه‌های نخست کشور در این حوزه قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز،محمد انصاری روز پنجشنبه در حاشیه بازدید احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از واحدهای صنعتی البرز با بیان اینکه البرز در حوزه اشتغال صنعتی رتبه چهارم کشور را دارد، اظهار کرد: بیش از ۱۸۶ هزار نفر در بخش صنعت استان به‌طور مستقیم مشغول فعالیت هستند و از این نظر وضعیت مناسبی در مقایسه با سایر استان‌ها داریم.

وی افزود: هرچند نرخ بیکاری البرز نسبت به متوسط کشوری عدد مطلوبی نیست، اما یکی از دلایل این موضوع ماهیت استان البرز است که به دلیل نزدیکی به پایتخت، ظرفیت بیشتری برای توسعه اشتغال‌های دانش‌بنیان دارد.

مدیرکل صمت البرز یکی از برنامه‌های راهبردی استان در۲ سال اخیر را احیای واحدهای راکد، نیمه‌فعال و غیرفعال عنوان کرد و ادامه داد: در سال گذشته و امسال بیش از ۱۹۸ واحد صنعتی دوباره به چرخه تولید بازگردند. این اقدامات منجر به احیای بیش از چهار هزار فرصت شغلی شده است که جایگاه البرز را در کشور به رتبه‌های اول و دوم رسانده است

انصاری کمبود نقدینگی را مهم‌ترین دلیل غیرفعال شدن واحدهای صنعتی دانست و گفت: استان البرز با وجود جوان بودن ساختار اداری، از ظرفیت ستاد تسهیل و حمایت‌های قابل توجه ملی بهره گرفته و توانسته مبالغ مؤثری را در قالب مصوبات حمایتی در اختیار واحدهای مشکل‌دار قرار دهد.

وی از امضای تفاهم‌نامه همکاری میان اداره کل صمت و بنیاد برکت خبر داد و اظهار کرد: این تفاهم‌نامه با هدف حمایت از واحدهای تولیدی نیازمند احیا یا فعال‌سازی مجدد منعقد شده و اقدامات خوبی در این زمینه در حال انجام است.

مدیرکل صمت البرز در ادامه به وضعیت واحدهای صنفی اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۶ هزار واحد صنفی فعال در استان وجود دارد که برخی از آن‌ها نیز با مشکلات جدی نقدینگی روبه‌رو هستند و حمایت از این گروه نیز در اولویت قرار دارد.

وی درخصوص میزان تزریق سرمایه برای احیای واحدهای غیرفعال و نیمه‌فعال توضیح داد: احیای نزدیک به ۲۰۰ واحد در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به طور عمده با تأمین نقدینگی جدید، کمک‌های ارثی، خرید دین و حمایت‌های شبکه بانکی استان انجام شده است. علاوه بر این، از ظرفیت تسهیلات تکلیفی و وام‌های تبصره‌ای نیز استفاده شده است.

به گفته انصاری، بیش از چهارهزارو۱۱۰ میلیارد ریال وام تکلیفی از سال گذشته تاکنون در این حوزه پرداخت شده و نقش مؤثری در بازگشت واحدهای صنعتی به چرخه تولید داشته است.