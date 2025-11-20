سی‌وپنجمین نشست کمیته مدیریت مشترک توسعه میادین آبان و پایدار غرب با هدف تسریع عملیات، کاهش ریسک‌ها و تعیین‌تکلیف مسائل تجهیزاتی و قراردادی برگزار شد.

خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشبه نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، سیروس آقاجری، مجری طرح، با اشاره به ارائه گزارش جامعی از میزان انطباق اقدام‌های انجام‌شده با مصوبات نشست پیشین، اعلام کرد که سه محور اصلی شامل تأمین تجهیزات دکل‌های حفاری، فرآیند واگذاری فعالیت‌های جدید و چگونگی حفظ استمرار تولید در این دو میدان در دستور کار قرار داشت.

در این نشست درباره تأیید مناقصات برگزارشده، تعیین‌تکلیف خرید‌ها و فرآیند‌های تأمین تجهیزات، اعمال تغییرات ضروری در محدوده عملیاتی پروژه‌ها، تأیید صورتحساب سه‌ماهه سوم پیمانکار و بررسی پیشرفت مالی پروژه تصمیم‌گیری شد. همچنین بازنگری چارت سازمانی بهره‌بردار IFO برای افزایش کارآمدی مدیریت عملیات و پیشنهاد‌های پیمانکار برای انتقال فناوری‌های جدید و تقویت توان داخلی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.

نشست JMC با حضور نمایندگان شرکت ملی نفت ایران، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران ارشد شرکت متن و پیمانکار اصلی برگزار شد. در این نشست گزارش‌هایی از عملیات سطح‌الارضی، وضعیت بیمه طرح و آخرین وضعیت فنی پروژه در بخش‌های مختلف ارائه شد و تصمیم‌هایی برای بهبود فرآیند استعلام قیمت بیمه تأسیسات و مدیریت ریسک‌های عملیاتی تصویب گردید.