فرماندار آران و بیدگل بر لزوم مشارکت گسترده مردم در انتخابات پیشرو تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علی محمد یوسفیان در جلسه شورای اداری شهرستان آران و بیدگل افزود: برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات و اعلام رضایتمندی آنان از نظام مقدس جمهوری اسلامی، نیازمند یک کار خلاقانه در سطح شهرستان هستیم.
فرماندار شهرستان آران و بیدگل در خصوص حضور مسئولان ادارات در جلسات فرمانداری و اهمیت تصمیمگیری در این جلسات گفت: برخی از مسئولان در جلسات کلیدی فرمانداری حاضر نمیشوند باید توجه داشته باشیم که حضور مسئولان در این جلسات الزامی است و نمایندگان ادارات تنها در صورت ضرورت و با هماهنگی، میتوانند حضور پیدا کنند در غیر این صورت، حضور کارشناسان یا معاونان جایگزین تصمیمسازی نخواهد کرد.
فرماندار شهرستان آران و بیدگل همچنین در خصوص مصرف انرژی و مشکلات موجود در این حوزه گفت: با توجه به محدودیت منابع انرژی در شهرستان، ضروری است که تمامی ادارات نهایت صرفهجویی را در مصرف آب، برق و گاز انجام دهند ما در تابستان با مشکل برق مواجه بودیم و حالا در فصل زمستان نیز با مشکلات مربوط به گاز و آب روبهرو هستیم.
وی افزود: بیمارستانها و برخی از شهرداریها نیز با مشکلات جدی در پرداخت بدهیهای خود روبهرو هستند که باید در اسرع وقت پیگیری و تسویه شوند تا خدمات عمومی بدون وقفه ارائه شود.