به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده سپاه شهرستان باروق در این نشست خبری با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت فرارسیدن هفته بسیج از برگزاری ۲۳ عنوان کلان برنامه با ۲۵۰ برنامه در شهرستان خبر داد و گفت : هفته بسیج امسال با شعار بسیج و مردم اقتدار ملی آغاز خواهد شد و برنامه های این برنامه در سطح شهرستان توسط مردم محلات پایگاه‌های بسیج و ادارات برگزار خواهد شد.

سرهنگ حبیبی افزود: غبارروبی مزار شهدا. دیدار با خانواده معظم شهدا. دیدار با امام جمعه. دیدار با فرماندهان. برگزاری یادواره‌های خانگی. برگزاری مسابقات ورزشی بخشی از این برنامه‌ها است.