به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، صداقتی با بیان اینکه طرح زیرگذر میدان سپاه از ابتدای سال با شدت بیشتری پیگیری شد، گفت: در بدو کار از سختی انجام پروژه آگاهی داشتیم؛ موضوعات تاسیساتی بسیاری پیش روی ما قرار داشت و بعد از دو سال از شروع طرح هنوز رفع و رجوع نشده است.

وی تصریح کرد: تقریبا ۶۰۰ متر طول این زیرگذر است که دسترسی غرب به شمال را فراهم می‌کند و به سمت صیاد شیرازی شمال اجرا خواهد شد.

صداقتی با تاکید بر اینکه پیشرفت عملیاتی پروژه حدود ۵۷ درصد است، افزود: برنامه داریم تا بهمن ماه کل این طرح را تکمیل کنیم و تا پایان سال هم افتتاح خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران گفت: سعی کردیم مسیر‌های ترافیکی را با سرعت به حالت اولیه خود برگردانیم و ظرف یک ماه آینده دسترسی دور میدان را بازگشایی می‌کنیم.