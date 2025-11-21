پخش زنده
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با اشاره به سرعت بالای انجام کار در طرح میدان سپاه ، گفت: از عرشه زیرگذر ۲ قسمت تکمیل شده و یک بخش نیز در خیابان خواجه نصیر باقی مانده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، صداقتی با بیان اینکه طرح زیرگذر میدان سپاه از ابتدای سال با شدت بیشتری پیگیری شد، گفت: در بدو کار از سختی انجام پروژه آگاهی داشتیم؛ موضوعات تاسیساتی بسیاری پیش روی ما قرار داشت و بعد از دو سال از شروع طرح هنوز رفع و رجوع نشده است.
وی تصریح کرد: تقریبا ۶۰۰ متر طول این زیرگذر است که دسترسی غرب به شمال را فراهم میکند و به سمت صیاد شیرازی شمال اجرا خواهد شد.
صداقتی با تاکید بر اینکه پیشرفت عملیاتی پروژه حدود ۵۷ درصد است، افزود: برنامه داریم تا بهمن ماه کل این طرح را تکمیل کنیم و تا پایان سال هم افتتاح خواهد شد.
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران گفت: سعی کردیم مسیرهای ترافیکی را با سرعت به حالت اولیه خود برگردانیم و ظرف یک ماه آینده دسترسی دور میدان را بازگشایی میکنیم.