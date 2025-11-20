در بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از محلات حاشیه‌نشین، بافت‌های فرسوده و میراثی شهر به مراغه، بر اجرای برنامه‌های فوری برای ارتقای ایمنی، بهبود زیرساخت‌ها و صیانت از هویت تاریخی این شهر تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، در سفر به مراغه از چندین محله هدف و سکونتگاهی این شهرستان بازدید کرد

وی در نخستین بخش برنامه، از محلات عشرت‌آباد و غفارآباد که با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم راه‌آهن مواجه‌اند، بازدید و دستور ساماندهی فوری این محدوده‌ها با لحاظ ایمنی خطوط ریلی را صادر کرد.

در ادامه، طرح تجاری سال‌ها متوقف‌مانده در مرکز شهر بررسی و مقرر شد هفته آینده جلسه‌ای تخصصی برای تعیین تکلیف و نهایی‌سازی پیشنهادهای اجرایی برگزار شود.

بافت فرسوده زغال‌آباد نیز از دیگر نقاط مورد بازدید بود؛ جایی که مشکلات جدی کالبدی و ضعف شبکه فاضلاب مطرح شد و تدوین پیشنهادهای اجرایی برای احیای آن در چارچوب برنامه ملی بازآفرینی شهری به تصویب رسید.

در بخش علمی سفر، تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت بازآفرینی شهری ایران و دانشگاه مراغه منعقد شد تا زمینه توسعه آموزش‌های تخصصی و مدل‌های نوین نوسازی شهری فراهم شود.

بازدید از گذر ملا رستم، تیمچه‌ها، راسته‌های بازار و مسجد معزالدین نیز انجام گرفت و اهمیت حفاظت از ارزش‌های معماری این مجموعه‌های تاریخی مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین گلپایگانی با حضور در موزه ایلخانی و رصدخانه مراغه، بر برنامه‌ریزی برای تقویت گردشگری میراثی تأکید کرد.

در پایان سفر، معاون وزیر از روستای ورجوی و محوطه دارای معبد مهر و شهر زیرزمینی تاریخی آن بازدید و بر ضرورت حفاظت و بهره‌برداری پایدار از این آثار تاریخی تأکید کرد.

گفتنی است امروز در نشست ستاد بازآفرینی شهرستان مراغه ، سه محور «عدالت فضایی»، «توانمندسازی اجتماعی» و «حفظ میراث تاریخی» به عنوان چارچوب برنامه جامع ساماندهی محلات تصویب شد.