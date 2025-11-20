رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی اعلام کرد؛ بدون همکاری و مشارکت شرکت‌های دانش بنیان رسیدن به خودکفایی در تامین پایدار واکسن‌های دامی ممکن نیست.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی اسحاقی در نشست بررسی روند مقابله با فراگیری تب برفکی که با حضور رئیس سازمان دامپزشکی و نمایندگان تشکل‌های صنفی برگزار شد، بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تولید واکسن سویه جدید تب برفکی تاکید کرد و گفت: به دلایل مختلفی از جمله محدودیت‌های موسسه رازی در زمینه تجهیزات نوین و یا فرسودگی زیرساخته ها، بدون همکاری شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی تولید ما پایدار نخواهد بود.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی افزود: پیش از این نیز اعلام کرده‌ایم که این موسسه می‌تواند ماهانه یک میلیون دز از واکسن جدید تب برفکی را تولید کند و بنابراین، همکاران در شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی حتماً باید برای کمک بیایند.

اسحاقی با بیان اینکه برای افزایش ظرفیت و توان تولید باید شرکت‌های دانش بنیان نیز وارد کار شوند، از ساخت واکسن جدید در این موسسه خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر منتظر دریافت تائیدیه سازمان دامپزشکی هستیم و در صورت تائید، بر اساس تصمیم وزارت جهاد کشاورزی با شرکت‌های دانش بنیان برای تولید واکسن همکاری می‌کنیم.