به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج بیش از ۲۳۰ برنامه در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، آموزشی در شهرستان خوروبیابانک برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خوروبیابانک در نشست خبری گفت: دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران، افتتاح طرح‌های بسیج سازندگی، برپایی نمایشگاه اسوه، یادواره شهدا، توزیع کمک مؤمنانه، تجلیل از بسیجیان و پایگاه‌های برتر، رژه موتوری بسیجیان، اجرای آیین میقات صالحین، تجمع حلقه‌های معرفتی صالحین، اجدای مسابقات فرهنگی ورزشی، از مهم‌ترین برنامه‌ها است.

سرهنگ دوم پاسدار عماد بهرامی با اشاره به نقش محوری بسیج در خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی افزود: امسال بخش قابل توجهی از برنامه‌ها به فعالیت‌های جهادی، کمک‌های اجتماعی و اجرای طرح‌های عمرانی اختصاص یافته و گروه‌های بسیج در حوزه‌های مختلف از فرهنگی و آموزشی تا سلامت و سازندگی مشارکت فعال خواهند داشت.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خوروبیابانک بزرگداشت هفته بسیج را فرصتی برای مرور نقش این نهاد مردمی در امنیت، پیشرفت و انسجام اجتماعی دانست و گفت: بسیج طی سال‌های گذشته نشان داده است که در همه میدان‌ها، از دفاع مقدس تا کمک‌رسانی در بحران‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، پیشگام و اثرگذار است.

وی در پایان با دعوت از مردم برای حضور در برنامه‌های هفته بسیج، تأکید کرد: مشارکت عمومی در این برنامه‌ها موجب تقویت روحیه امید، همدلی و استمرار حرکت جهادی در شهرستان خواهد شد.