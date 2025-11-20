پخش زنده
محدودیتهای ترافیکی استقبال و وداع با شهدای گمنام در کاشان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ پلیس راهنمایی و رانندگی کاشان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: برای برگزاری مراسم استقبال و وداع با پیکرهای مطهر شهدای گمنام، محدودیتهای ترافیکی از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰ امشب اعمال خواهد شد.
براین اساس، بلوار شهید باهنر از میدان جهاد به سمت میدان معلم، میدان چهارده معصوم (ع) به سمت میدان معلم، بریدگی بلوار شهید مطهری به سمت میدان معلم، خیابان شهید بهشتی از میدان معلم تا چهارراه کاشانی (رفت و برگشت)، میدان ۱۲ فروردین به سمت چهارراه شاهد و چهارراه یاسر و خیابان سپاه به سمت خیابان شهید بهشتی و کوچه تقدیسی به سمت خیابان شهید بهشتی، مسدود میشود.
همچنین تمام کوچههای منتهی به بلوار شهید باهنر و خیابان شهید بهشتی نیز مسدود میشود.
راهنمایی و رانندگی کاشان از شهروندان خواست از توقف وسایل نقلیه در مسیر بدرقه به ویژه بلوار باهنر و خیابان شهید بهشتی خودداری کرده و از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.