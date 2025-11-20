به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان گفت: دادگاه رسیدگی به یک پرونده کثیرالشاکی در اصفهان با حضور حدود هزار نفر شاکی به‌صورت الکترونیکی برگزار شد.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان گفت: بر اساس مفاد سند تحول قضایی زیرساخت‌های لازم برای برگزاری دادگاه‌های برخط با حضور اصحاب پرونده و همچنین برگزاری دادگاه‌های علنی برخط به‌منظور بهره‌مندی دانشجویان و کارآموزان وکالت و قضاوت و دیگر افراد مهیا شد.

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری افزود: تا کنون بیش از ۱۸۵ هزار مورد دادرسی الکترونیک در استان انجام شده که بخش زیادی از آن مربوط به پرونده‌های زندانی دار و در ارتباط برخط با زندان انجام پذیرفته است.

وی گفت: یکی از مشکلات رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی برگزاری جلسه دادرسی است که به علت تعداد زیاد شکات و مشکل فضای فیزیکی، محدودیت‌هایی را به همراه داشته است.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان گفت: ازاین‌رو رسیدگی به یک پرونده کثیرالشاکی با موضوع کلاهبرداری که بیش از ۲ هزار شاکی دارد در دادگستری استان به شیوه الکترونیکی و به‌صورت مجازی برگزار شد که در این جلسه حدود هزار نفر از شاکیان به‌صورت برخط در این نشست حضور داشته‌اند.

وی با بیان اینکه این جلسه رسیدگی توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان و باهمت کارشناسان معاونت فناوری اطلاعات دادگستری استان برگزار شافزود: برای اولین‌بار در کشور دادگاه پرونده‌ای کثیر‌الشاکی با این تعداد قابل‌توجه شرکت‌کننده به‌صورت الکترونیکی و برخط برگزار می‌شود و برگزاری چنین دادگاهی با این تعداد اصحاب پرونده به‌صورت الکترونیکی و برخط کم‌نظیر بوده است.