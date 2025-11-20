وزارت آموزش و پرورش از برگزاری آزمون استخدامی سرایدار و نیروی خدماتی مدارس در ۲۸ آذر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این آزمون برای جبران کمبود نیروی خدماتی در مدارس سراسر کشور در مراکز استان‌ها و در صورت لزوم در شهرستان‌های منتخب برگزار می‌شود.

کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی آموزش و پرورش نیز از ۲۵ آذر ۱۴۰۴ از طریق پایگاه اینترنتی جهاد دانشگاهی قابل دریافت است و ثبت‌نام اینترنتی داوطلبان نیز تا ۷ آذر ۱۴۰۴ از طریق پایگاه اینترنتی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی انجام می‌شود.

بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، حداقل مدرک تحصیلی لازم برای ثبت‌نام در آزمون سرایدار و نیروی خدماتی مدارس دیپلم در هر رشته تحصیلی است.

علاوه بر این، حافظان قرآن با درجه ۵ نیز می‌توانند در آزمون شرکت کنند.

داوطلبان هر دو جنسیت آقا و خانم امکان ثبت‌نام دارند و داشتن سابقه مرتبط در امور خدماتی یا سرایداری مدارس به عنوان امتیاز مثبت برای افزایش شانس استخدام در نظر گرفته می‌شود.

حداقل سن برای شرکت در آزمون ۲۰ سال و حداکثر سن ۳۰ سال است و برای متقاضیان متأهل، یک سال و به ازای هر فرزند نیز یک سال به حداکثر سن افزوده می‌شود.