به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده خراسان رضوی، دیروز و امروز (سه شنبه و چهارشنبه) دو بازی خود را در برابر تیم‌های تهرانی آریلا و عادیات، با نتیجه ۳ بر صفر به برتری رسید.

شاگردان جوان مریم کدخدایی، مربی بین‌المللی والیبال خراسان رضوی، با پیروزی بر تیم‌های لامرد فارس و تیم‌های پایتخت، استقلال و آریلا و عادیات تهران و شکست نزدیک ۲ بر ۳ مقابل شهرداری ارومیه، جایگاه خود را در جدول ارتقا بخشیدند.