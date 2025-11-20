پخش زنده
تیم والیبال بانوان مقاومت آرتین مشهد که در رقابتهای قهرمانی دسته یک باشگاههای کشور حضور دارد، چهارمین پیروزی خود را در کرج جشن گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده خراسان رضوی، دیروز و امروز (سه شنبه و چهارشنبه) دو بازی خود را در برابر تیمهای تهرانی آریلا و عادیات، با نتیجه ۳ بر صفر به برتری رسید.
شاگردان جوان مریم کدخدایی، مربی بینالمللی والیبال خراسان رضوی، با پیروزی بر تیمهای لامرد فارس و تیمهای پایتخت، استقلال و آریلا و عادیات تهران و شکست نزدیک ۲ بر ۳ مقابل شهرداری ارومیه، جایگاه خود را در جدول ارتقا بخشیدند.