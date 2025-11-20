به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رویداد «پیشگامان رهایی» با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تأکید کرد: این درگیری پیچیده‌ترین جنگ در سطح جهانی بود و محاسبات غلط دشمن در مورد مؤلفه‌های قدرت ایران و تکیه بر ساختارهای مادی، عامل اصلی شکست آن‌ها شد.

وی گفت: دشمن مطمئن بود که این جنگ با برآوردهایی که داشته‌اند حتماً به نتیجه می‌رسد. راهبرد عملیاتی این جنگ، وارد کردن یک ضربه قوی و سریع به رأس فرماندهی جنگ در ایران بود تا توان جنگیدن در لحظه را از ایران بگیرد. رأس فرماندهی جنگ چهار نفر اصلی بودند؛ سردار رشید، سردار باقری، سردار سلامی و سردار حاجی‌زاده. برآورد دشمن این بود که وقتی این چهار نفر را هدف قرار دهند، حوزه نظامی کشور دچار یک فلج و فروپاشی دفاعی شده و جنگ به داخل ایران کشانده می‌شود.

سردار نائینی عنوان کرد: برآورد دشمن این بود که وقتی ساختار دفاعی فروپاشید، جامعه پیام شورش را دریافت می‌کند و سرآغاز شورش خیابانی نیز با عملیات تروریستی و سرریز شدن ضدانقلاب از مرزها تکمیل می‌شود. این جنگ ۱۲ روزه، پیچیده‌ترین جنگ جهانی است؛ آن‌ها همه چیز را دیده بودند و همه محاسبات را کرده بودند.

وی افزود: منتها، دشمن نتوانست مؤلفه‌های اقتدار ما را برآورد کند. مهم‌ترین محاسبه غلط آن‌ها این بود که فکر می‌کردند نظام جمهوری اسلامی قدرت خود را صرفاً از ساختارهای امنیتی و دفاعی می‌گیرد. در جنگ هشت ساله نیز همین محاسبه غلط را داشتند. دشمن محاسبه قدرت واقعی نظام را که مردم هستند و قدرت نرم محسوب می‌شود، در دستگاه محاسبه خود نداشت و نتوانست آن را محاسبه کند.

سخنگوی سپاه تاکید کرد: خطای دشمن، تحلیل غلط از ماهیت قدرت در ایران بود. این محاسبه و درک غلط از محاسبات مادی دشمن نشأت می‌گیرد؛ یعنی توانایی‌های فیزیکی را کنار هم می‌گذارند. درحالی‌که ایران در مقابل دو قدرت هسته‌ای دنیا و همه ظرفیت‌های همگرا و متحد اروپایی و منطقه‌ای تنها متکی به قدرت خود است. دشمن در این جنگ، خودش قربانی جنگ شناختی خودش شد؛ یعنی آن «ایران ضعیفی» که ساخته بود را خودش باور کرد و بر اساس آن باور، عملیات کرد.

وی گفت: درحالی‌که برعکس، در جنگ ۱۲ روزه دنیا «ایران قوی» را باور کرد. مشخص شد که قدرت موشکی ما واقعی و بازدارنده است و آمریکایی‌ها فهمیدند مقابله با موشک‌های بالستیک ایران کار ساده‌ای نیست.

سردار نائینی با تأکید بر اینکه جنگ اخیر یک «نقطه عطف راهبردی» بوده، تصریح کرد: این درگیری، تنها نبرد ایران با تمام ناتو و سنتکام بود و معادلات قدرت در غرب آسیا را تغییر داد.



وی گفت: قدرت نظامی بومی شده ایران صریحاً مراکز فکری قوی را در رژیم صهیونیستی زمین‌گیر کرد. این جنگ، صرفاً یک جنگ نظامی نبود، بلکه در ابعاد مختلف و یک نقطه عطف راهبردی بود که معادلات قدرت را در غرب آسیا تغییر داد. این جنگ یک آزمون تمام‌عیار برای سنجش بازدارندگی دفاعی، قدرت تهاجمی ایران و میزان تاب‌آوری ملت ایران بود و همچنین آزمونی برای سنجش نقاط ضعف و قوت دشمن.



وی افزود: شهید سلیمانی جمله معروفی دارد که می‌گوید «بحران‌ها فرصت‌ساز هستند» و جنگ‌ها نیز همین‌طورند. در هر جنگی ما ۴ تا ۵ برابر افزایش قدرت پیدا می‌کنیم، ضعفمان مشخص می‌شود و به دنبال خلاقیت و ابتکار و نوآوری می‌رویم. برخی تحلیلگران نظامی در جهان مطرح کرده‌اند که تاریخ جنگ‌های مدرن و نوین به قبل از جنگ ۱۲ روزه و بعد از جنگ ۱۲ روزه تقسیم شده است، یعنی این جنگ ۱۲ روزه آنقدر اهمیت دارد و آن را به عنوان مهم‌ترین و پربسامدترین رویداد در جنگ‌های دنیا معرفی کرده‌اند.



سردار نائینی عنوان کرد: این جنگ، نبرد ایران با کل ناتو و سنتکام بود. ایران مستقل و خوداتکا در مقابل کل ناتو و سنتکام ایستاد. این جنگ نقطه عطف تحولات قرن ۲۱ است. جنگ تحمیلی ۱۲ روزه یک الگوی درس‌آموز در برابر تهدیدات مدرن، جنگ‌های نوین و جنگ‌های ترکیبی است. این جنگ نشان داد که خطوط میدان نبرد مدرن فقط سرزمین و جغرافیا نیست، بلکه فضای سایبری، رسانه، ادراک جامعه و فناوری در جنگ‌های جدید نقش اساسی دارد.

وی گفت: سرزمین اصلی نبردهای جدید، سرزمین ذهن‌ها و اراده‌هاست و ابزار اصلی آن هم فناوری است که بسیار متفاوت با جنگ‌های قبلی است. در این جنگ، نسل جوان دانشگاهی نقش اول و تعیین‌کننده را دارد.



وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند قدرت موشکی شناسنامه جوان ایرانی است. قدرت موشکی سپاه که به عنوان شناسنامه جوان ایرانی توصیف شد، توسط همین جوان ایرانی و به عنوان نرم‌افزار مؤثر دفاعی، از انحصار قدرت‌های بزرگ خارج شد. این اتفاق مهم به برکت تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب است. ۲۴-۲۵ سال پیش، وقتی شهید تهرانی مقدم خدمت ایشان می‌رود و می‌گوید چینی‌ها به ما موشک می‌دهند، آقا می‌گویند: «نه، خودتان باید به تولید برسید.»؛ همین حرف را آقا در سایر عرصه‌های فناوری و صنعت هم زده‌اند.



سخنگوی سپاه تاکید کرد: معدل سنی دانشمندان موشکی ایران، فرماندهان موشکی، فرماندهان پهپادی و فرماندهان شناورهای تهاجمی ما ۳۰ سال است. همه این‌ها فرزندان نسل سوم انقلاب اسلامی و فارغ‌التحصیلان بهترین دانشگاه‌ها با معدل‌های بالا هستند. شهید حاجی‌زاده را عمدتاً با موشک می‌شناسند، اما معتقدم بزرگ‌ترین کار ایشان، تربیت نیروی انسانی بود؛ انسان‌های بسیار مستحکمی که زیر ضربات حملات دشمن می‌دانستند احتمال شهادتشان ۵۰ تا ۷۰ درصد است، اما مأموریتشان را به خوبی انجام می‌دادند.

