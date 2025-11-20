پخش زنده
امروز: -
تیم بسیج رسانه استان اصفهان در دومین دوره جشنواره ملی جام رسانه امید با کسب چندین عنوان برتر، صدرنشین بخشهای مختلف این رقابتها شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این دوره از رقابتها، تیم استان اصفهان در بخش اینفوگرافیک و هوش مصنوعی مقام نخست، در بخش تولید محتوا مقام دوم و در بخش انتشار مقام سوم را کسب کرد. همچنین آثار ارسالی این تیم در بخش تیتر و پادکست نیز در جمع آثار برگزیده معرفی شد.
جشنواره ملی جام رسانه امید با حضور بیش از ۸۰۰ فعال رسانهای، خبرنگاران خارجی و تیمهای رسانهای جهادی، بزرگترین گردهمایی رسانهای سال محسوب میشود. این رویداد ملی با هدف ترویج جریان خبر خوب و امیدآفرین و معرفی دستاوردهای ایران اسلامی در قالبهای متنوع رسانهای، از ۲۷ آبان در تهران آغاز شد.
شرکتکنندگان طی ۳۶ ساعت رقابت فشرده به تولید محتوا پرداختند.
امسال حضور ۴۵ فعال رسانهای از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی جلوه بینالمللی جشنواره را دوچندان کرد.
کسب این موفقیتها بار دیگر توان حرفهای و جایگاه پیشرو استان اصفهان را در عرصه رسانهای کشور تثبیت کرد.