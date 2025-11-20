

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ ۴۷ سال پیش در چنین روزی ۲۹ آبان ۱۳۵۷، مردم ساری برای نشان دادن انزجار خود از رژیم طاغوت و اعلام همبستگی با انقلاب و انقلابیون اقدام به راهپیمایی کردند، برابر گزارش شهربانی آن زمان، از ساعت ۱۰ روز ۲۹ آبان حدود ۲۰۰۰ نفر از جوانان ساری و شهر‌های مجاور در خیابان جمهوری اسلامی کنونی و در حمایت از قیام مردم ایران بر ضد رژیم ستمشاهی به خیابان‌ها ریختند و با ماموران ارتش و ساواک که قصد سرکوبی این قیام مردمی را داشتند، درگیر شدند.

بر اساس اسناد ساواک مامورین ابتدا با باطوم و پرتاب گاز اشک آور و سبب با شلیک گلوله مستقیم اقدام به مقابله با تظاهر کنندگان کردند که در این تیراندازی‌ها محمود علامه، فرامرز ثمربخش، عزت الله رهنما و سید محمدجواد گلمایی به شهادت رسیدند و تعداد زیادی مجروح شدند تا وقایع ۲۹ آبان ساری برای ماندگاری در صفحات تاریخ انقلاب اسلامی با خون سرخشان نوشته شود.





خون شهدای ۲۹ آبان ساری، حقیقت را بر پیکر رژیم طاغوت نوشت، حقیقتی که تنها چند ماه بعد، پیروزی بزرگ را رقم زد.