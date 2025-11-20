پخش زنده
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان کرمانشاه، از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ اقبال کرمی گفت: در راستای افزایش سطح امنیت عمومی و به دنبال مطالبات مردمی، پلیس مبازه با موادمخدر با هماهنگی دستگاه قضائی و اجرای چند عملیات همزمان در نقاط مختلف استان، موفق شدند ۱۱ قاچاقچی و خرده فروش مواد مخدر را شناسایی و دستگیر کنند.
وی افزود: ماموران در بازرسی از مخفیگاههای این افراد در مجموع ۲۱ کیلو و ۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر کشف را کشف کردند.
سرهنگ کرمی افزود: شهروندان در صورت اطلاع موارد مشکوک را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.