به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ اقبال کرمی گفت: در راستای افزایش سطح امنیت عمومی و به دنبال مطالبات مردمی، پلیس مبازه با موادمخدر با هماهنگی دستگاه قضائی و اجرای چند عملیات همزمان در نقاط مختلف استان، موفق شدند ۱۱ قاچاقچی و خرده فروش مواد مخدر را شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از مخفیگاه‌های این افراد در مجموع ۲۱ کیلو و ۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر کشف را کشف کردند.

سرهنگ کرمی افزود: شهروندان در صورت اطلاع موارد مشکوک را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.