پخش زنده
امروز: -
مدیران مدارس موفق در اجرای فعالیتهای قرآن، عترت و نماز آذربایجان غربی مهمان برنامه تلویزیونی «اولدوز» شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با هماهنگی اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و ستاد اقامه نمازاستان، ده نفر از مدیران مدارس که در زمینه اجرای برنامههای فاخر قرآنی، عترت و نماز در سطح استان به عنوان مدارس شاخص و نمونه شناخته شدهاند برای حضور در برنامه تلویزیونی «اولدوز» دعوت شدند.
این دعوت نشاندهنده اهمیت و جایگاه ویژهای است که فعالیتهای فرهنگی و مذهبی در نظام تعلیم و تربیت استان ما دارد و قدردانی از مدیرانی است که با تعهد و خلاقیت، محیطی معنوی و ایمانی را در مدارس تحت مدیریت خود فراهم کردهاند.
حضور این ده مدیر برجسته در برنامه تلویزیونی «اولدوز» فرصتی مغتنم برای تبیین تجارب موفق و الگوهای برتر مدیریتی در نهادینه سازی فرهنگ غنی اسلامی و انقلابی در مدارس استان است. این برنامه فرصتی است تا مردم شریف استان از نزدیک با دستاوردهای ارزشمند آموزش و پرورش و ستاد اقامه نماز در این حوزه آشنا شوند.