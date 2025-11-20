معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو، ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به بحران انسانی در فلسطین، خواستار پایان دائمی اشغالگری در غزه شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از ژنو، رضا دهقانی، معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو، امروز پنجشنبه در سیصد و پنجاه و پنجمین نشست شورای حاکم سازمان بین‌المللی کار (ILO)، ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به بحران انسانی در فلسطین، خواستار پایان دائمی اشغالگری در غزه شد.

نماینده ایران به یافته‌های نگران کننده گزارش سازمان جهانی کار مبنی بر کاهش شدید تولید ناخالص داخلی، فروپاشی اشتغال در غزه، آوارگی ۱.۹ میلیون نفر و تخریب کامل مؤسسات آموزشی اشاره کرد.

دهقانی در ادامه، خواستار حمایت جدی جامعه بین‌المللی از تضمین دسترسی پایدار و بدون مانع برای کمک‌های بشردوستانه و فراهم نمودن منابع مالی لازم برای حمایت کامل از واکنش اضطراری سازمان جهانی کار شد.

نماینده کشورمان بر حمایت کامل جمهوری اسلامی ایران از بازسازی غزه تحت حاکمیت کامل فلسطینی‌ها و بر همبستگی با مردم فلسطین در مبارزه آنها برای آزادی، عدالت و استقلال تاکید و تصریح کرد حق اساسی کارگران فلسطینی برای کار شایسته، کرامت و زندگی آزاد باید به آنها بازگردانده شود. وی هشدار داد که هرچند هزینه بازسازی هنگفت است، اما عدم اقدام حتی پرهزینه‌تر خواهد بود.

نماینده ایران در این نشست از تلاش‌های اضطراری سازمان جهانی کار از جمله ایجاد ۱,۲۴۵ شغل کوتاه‌مدت و حمایت از بهبود کسب‌وکارها قدردانی کرد و استراتژی ملی اشتغال ۲۰۲۵-۲۰۲۷ را مورد استقبال قرار داد.