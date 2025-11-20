با هدف ارتقای سواد فرهنگی و ترویج عادت مطالعه، گروهی از دانش‌آموزان دبستان «شقایق» ارومیه؛ از کتابخانه شهید مطهری بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در راستای ارتقای سواد فرهنگی و ترویج عادت مطالعه، گروهی از دانش‌آموزان دبستان «شقایق» ارومیه، روز با هماهنگی کانون فرهنگی هنری حضرت معصومه اطهر (س) و همکاری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان آذربایجان‌غربی از کتابخانه شهید مطهری بازدید کردند.

بازدید دانش‌آموزان دبستان شقایق از کتابخانه شهید مطهری به‌عنوان یکی از برنامه‌های محوری برای گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی در میان نسل نو برگزار شد؛ برنامه‌ای که با طراحی فعالیت‌های آموزشی و هنری، تلاش داشت ارتباط دانش‌آموزان با کتاب و محیط کتابخانه را عمیق‌تر و پایدارتر سازد.

این بازدید با معرفی ظرفیت‌ها و امکانات کتابخانه آغاز شد و در ادامه، دانش‌آموزان با حضور در سالن مطالعه و بخش کودک، با شیوه استفاده از منابع مختلف کتابخانه و اهمیت نظم در مطالعه آشنا شدند.

همچنین در بخش فعالیت‌های اجرایی، نمایش کوتاهی با موضوع «نقش مطالعه در رشد فردی» اجرا شد که با استقبال دانش‌آموزان مواجه شد.

در ادامه برنامه جمع‌خوانی کتاب و گفت‌و‌گو درباره پیام داستان، بستری برای تمرین مشارکت گروهی و تقویت تفکر خلاق فراهم کرد؛ همچنین مسابقه کتابخوانی میان دانش‌آموزان برگزار شد و کارگاه نقاشی با موضوع «کتاب و آینده من» فرصتی ایجاد کرد تا کودکان برداشت و تصور ذهنی خود از مطالعه را به تصویر بکشند.

از سوی دیگر بازدید از مخزن کتاب‌ها و بخش‌های اداری کتابخانه نیز تجربه‌ای تازه برای دانش‌آموزان بود تا با پشت‌صحنه فعالیت‌های یک مرکز فرهنگی آشنا شوند؛ ضمن اینکه در پایان این بازدید به دانش‌آموزان فعال و برگزیدگان مسابقه، جوایزی به‌عنوان یادبود اهدا شد.

مسئولان برگزارکننده هدف اصلی این بازدید را تقویت مهارت‌های مطالعه، ایجاد حس تعلق به محیط‌های فرهنگی، و ارتقای دانش اجتماعی دانش‌آموزان اعلام کردند.

این بازدید مورد استقبال دانش‌آموزان قرار گرفت و زمینه‌ای فراهم آورد تا این نسل با تجربه‌ای عینی و ملموس، جایگاه کتاب و کتابخانه را در سبک زندگی فردی و اجتماعی خود بهتر درک کند.