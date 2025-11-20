به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،تیم ملی هندبال بانوان کشورمان با نسترن فراهانی و فاطمه خلیلی، دو ملی‌پوش قمی، در دیدار رده بندی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی و در یک بازی برتر تیم ملی ازبکستان را با نتیجه ۲۹-۲۵ شکست داد و با کسب عنوان سومی و نشان برنز برای نخستین بار در تاریخ در یک دوره مسابقات رسمی روی سکو ایستاد.

تیم ملی هندبال بانوان ایران در دور مقدماتی این رقابت‌ها ابتدا مقابل ترکیه شکست خورد، اما گینه و مالدیو را از پیش رو برداشت تا برای نخستین بار به نیمه‌نهایی این بازی‌ها برسد.

سپس در این مرحله برابر قزاقستان به میدان رفت ولی نتوانست حریف باسابقه خود را شکست دهد تا به دیدار رده‌بندی راه یابد.

دختران هندبال کشورمان در این مرحله نیز با پیروزی برابر ازبکستان با شایستگی روی سکو سوم ایستادند.

بازی‌های هبستگی کشور‌های اسلامی در رشته‌های مختلف ورزشی به میزبانی ریاض عربستان در حال برگزاری است.