معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و سخنگوی قوه قضاییه: با هدف ارتقای آموزش حقوقی برای دانشجویان رشته حقوق، دانشگاهها دادگاههای شبیه ساز برگزار کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و سخنگوی قوه قضاییه امروز در آیین اختتامیه دومین رویداد شبیهسازی فرایندهای قضایی (شفق) به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی نجفآباد گفت: این دادگاههای شبیه سازی شده تمرینی برای اجرای عدالت در آینده برای دانشجویان است میخواهند در این حوزه فعالیت کنند.
اصغر جهانگیر با تاکید بر اینکه حقوق رشتهای ترکیبی و میان رشتهای است افزود: کسانی که در این رشته فعالیت میکنند باید دانش حقوقی بالایی داشته باشند و در حوزههای اقتصادی، جامعه شناسی، جرم شناسی و روان شناسی و علوم شناختی تخصص داشته باشند.
وی گفت: رشته حقوق عمومی در بسیاری از کشورهای دنیا ایجاد شده و دانشجویان در این رشته دانشگاهی به موضوعات مرتبط با ارزشها و قوانین عمومی میپردازند که در ایران تاکنون چنین فرصت تحصیلی در مراکز علمی و دانشگاهی به وجود نیامده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به قانون تحصیل رایگان در کشورمان افزود: این قانون به دلیل مشکلات اقتصادی باعث شده تا مدارس غیرانتفاعی جایگزین آموزشگاههای دولتی بشود و یا مدارس از خانواده دانشآموزان شهریه دریافت کنند.
جهانگیر ادامه داد: قوانین و حقوق عمومی مثل همین تحصیل رایگان به دلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی گاهی تضییع شده، ولی باید حقوق عمومی رعایت شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پیچیدگیهای جامعه ناشی از توسعه فناوریهای نوین و علوم روز گفت: در این شرایط قضاوت بر اساس عدل و قانون مستلزم آشنایی با فناوریهای جدید و ارتباط بین رشتهای است.
وی ادامه داد: هر کسی به جایگاه و مقامی رسیده و یا در مسیر زندگی خود از علم و دانش بهره میبرد باید قدرشناس معلمان و اساتید خود باشد که همین موضوع برای جامعه امیدآفرین خواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز در این نشست به اهمیت موضوع پیشگیری از وقوع جرم اشاره و اظهار کرد: طرحهای پیشنهادی دانشجویان و اساتید رشتههای مختلف برای کاهش جرم و اطاله دادرسی و افزایش ضریب امنیت و آرمش عمومی بررسی و مدلهای جدید اجرا خواهد شد.
وی افزود: ارتباط بین دانشگاه و دانشآموزان نقش مهمی در کاهش وقوع جرم داشته که این موضوع در دادگستری کل استان اصفهان پیگیری و طرحهایی در این خصوص به اجرا رسیده است.