به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، آقای پزشکیان، در ادامه سخنان خود در نشست توسعه عدالت آموزشی در جمع خیرین و مسئولین استان قزوین ، با تکیه بر مبانی دینی و کرامت ذاتی انسان، بر اهمیت بنیادین آموزش صحیح تأکید کرد.

رئیس جمهور اظهار داشت: عبادت خداوند با گفتن «الله اکبر» در نماز، هم‌راستا با این اصل است که انسان دارای کرامت الهی بوده و می‌تواند کارهایی خلق کند که فراتر از تصورات مادی است.

آقای پزشکیان تأکید کرد: هیچ سرمایه‌ای عزیزتر و ارزشمندتر از انسان نیست. نباید بپذیریم که فرزندان در مدارسی با کیفیت نامناسب و مفاهیم ابتدایی آموزش ببینند.

رئیس جمهور افزود: هدف نهایی، ساختن یک «ساختمان» نیست، بلکه ایجاد بستری است که در آن، دانش‌آموزان از همان کودکی، مفاهیم اساسی مانند راستی، صداقت، درستی و مشارکت را بیاموزند. آنها باید یاد بگیرند که نمی‌شود دروغ گفت و باید پشتیبان یکدیگر باشند.

آقای پزشکیان با استناد به صفات الهی «خالق، باره، مصور»، بر وجود توانمندی‌های خلاقانه در انسان تأکید کرد و گفت: اگر این ذهنیت در کودکان شکل بگیرد که «هیچ مشکلی وجود ندارد که نشود حل کرد آنها می‌توانند راه را بسازند.

رئیس جمهور با اشاره به مشارکت خیرین گفت: با وجود این روحیه خدایی‌گونه و همدلی، می‌توان بر تمامی مشکلات غلبه کرد.

آقای پزشکیان با ابراز تأثر از صحنه‌هایی که شاهد آن بود (نظیر مشارکت پیرزن و پیرمرد در مدرسه سازی)، تأکید کرد : این روحیه خدمت به یکدیگر و ساختن جامعه، «قیمت ندارد» و تنها در سایه آن است که دشمنان امکان طمع ورزیدن به این مردم را از دست می‌دهند.

رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری بر «انسان‌ها»، اظهار داشت: هدف اصلی دولت، ایجاد مدارسی نیست که خروجی آن مهاجرت ۹۰ درصد دانش‌آموزان به خارج از کشور باشد، بلکه تربیت نسلی با کیفیت اخلاقی و رفتاری مناسب است که به خاک و وطن خود پایبند باشند.

آقای پزشکیان با اشاره به کرامت ذاتی انسان، تصریح کرد: هیچ سرمایه‌ای بالاتر و ارزشمندتر از انسان‌ها نیست.

رئیس جمهور تأکید کرد: دولت تلاش کرده است تا این باور را در جامعه بیدار کند که ما می‌توانیم؛ زیرا پتانسیل عظیمی در درون مردم و دانش‌آموزان وجود دارد که تنها نیاز به بیدار شدن دارد.

آقای پزشکیان خطاب به مردم گفت: منتظر کمک از خارج نباشید؛ وظیفه ما تربیت نسلی است که از هر مدرسه دنیا جلو بزند.

رئیس جمهور با صراحت اعلام کرد: نه در دوران جنگ و نه در شرایط کنونی، به هیچ وجه چشم امیدی به هیچ‌کس جز خدا و مردم خودمان نبستم.

آقای پزشکیان افزود: کشور باید بتواند با اتکا به حول و قوه الهی، از این بحران خارج شود و این امر تنها با باور به توانمندی‌های داخلی ممکن است، نه چشم امید داشتن به بیرون از کشور.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اگر همین باور ما کم از دیگران نیستیم در ذهن بچه‌ها شکل بگیرد، آنها کارهایی خواهند کرد که در ذهن هیچ‌کس نمی‌گنجد.

آقای پزشکیان ضمن درک مشکلات فرهنگیان، وظیفه اصلی آموزش و پرورش را تربیت نسلی دانست که در سطح جهانی، از نظر آموزشی، کیفی و رفتاری عقب نماند.

رئیس جمهور افزود: بچه‌هایی باید تربیت بکنیم که از هیچ مدرسه‌ای در دنیا عقب‌تر نباشند، نباید دل خوش کنیم حالا مدرسه ساختیم ما خیلی کار کردیم؛ این آغاز راه است.

آقای پزشکیان تأکید کرد که آموزش و پرورش باید خود را با بهترین مدارس دنیا مقایسه کرده و هدفش نه تنها برابری، بلکه پیشی گرفتن از آنها باشد.

رئیس جمهور افزود: با کمک مردم و خیران، مسیر توسعه عدالت آموزشی را ادامه خواهیم داد و به یاری خدا کارهای بزرگ‌تری انجام می‌دهیم. یا راه پیدا می‌کنیم یا راه می‌سازیم و هیچ تردیدی ندارم که با همدلی، این مسیر به سرانجام خواهد رسید.

آقای پزشکیان با ذکر آیه «إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»، آینده را مملو از علم، خلاقیت، زیبایی، رحمت و دوستی دانست و سخنان خود را با این عبارت به پایان برد: «ما زنده‌ایم برای آنکه آرام نداریم.