ژاپن قصد دارد پس از پانزده سال تعطیلی نیروگاههای هستهای، فعالیت بزرگترین نیروگاه هستهای خود را از سر بگیرد. دولت ژاپن قرار است بزودی مجوز راهاندازی دوباره بزرگترین نیروگاه هستهای جهان را صادر کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن به نقل از خبرگزاری «کیودو» ژاپن، نیروگاه هستهای کاشیوازاکی-کاریوا در استان نیگاتا، در مرکز ژاپن قرار دارد و قرار است در روزهای آینده از سوی فرماندار محلی مجوز از سرگیری فعالیت دریافت کند.
ژاپن پس از فاجعه هستهای فوکوشیما در سال ۲۰۱۱ همه نیروگاههای هستهای خود را تعطیل کرد، اما اکنون قصد دارد انرژی هستهای را دوباره احیا کند تا وابستگی خود به سوختهای فسیلی وارداتی را کاهش دهد.
این تصمیم، در اوج تنش بین ژاپن و چین، به عنوان دو رقیب منطقهای، نشان دهنده آغاز رقابتی دوباره برای دستیابی به منابع مهم انرژی در منطقه شرق آسیا است.
همزمان با تصمیم جدید ژاپن، چین هم از ساخت یک نیروگاه هستهای جدید خبر داده است.
این نیروگاه شامل شش راکتور نسل سوم و بزرگترین نیروگاه از نوع خود در جهان است که در استان شاندونگ چین و با دانش بومی ساخته میشود. این نیروگاه پس از اتمام و راه اندازی، برق مورد نیاز حدود پنج میلیون نفر را برای استفاده مسکونی و صنعتی تامین میکند.
به عقیده برخی کارشناسان، افزایش تنشها بین چین و ژاپن در تصمیم توکیو برای روشن کردن دوباره راکتورهای اتمی موثر بوده. چین درسالهای اخیر با گرفتن فاصله از رقبای منطقهای اش، به بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده انرژی هستهای در جهان تبدیل شده است. این کشور هم اکنون بیش از ۱۰۰ رآکتور فعال و یا در حال ساخت دارد.
اگر چه ژاپن اعلام کرده از میان ۷ رآکتور نیروگاه هستهای کاشیوازاکی-کاریوا، تنها یک رآکتور فعالیت خود را از سر خواهد گرفت. با این حال، این کشور همچنان با چالش عظیم برچیدن نیروگاه فوکوشیما روبهروست؛ طرحی که به نظر میرسد دهها سال طول خواهد کشید.
درسال ۲۰۱۱ پس از سونامی و ذوب سوخت در نیروگاه فوکوشیما، انفجار مهیب در راکتورهای این نیروگاه باعث انتشار مواد رادیو اکتیو شد تا این حادثه بدترین حادثه هستهای جهان پس از انفجار در نیروگاه چرنوبیل روسیه لقب بگیرد.
پس از این اتفاق ژاپن همه رآکتورهای هستهای خود را خاموش کرد تا بخشی از نگرانیهای افکار عمومی نسبت به این منبع انرژی را برطرف کند.