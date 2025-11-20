به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خرمشهر از آغاز رسمی برنامه‌های هفته بسیج در کشور از این شهرستان خبر داد و اعلام کرد: امسال بیش از ۲۸۰ برنامه با رویکردی متفاوت در خرمشهر برگزار می‌شود.

سرهنگ محمد لویمی در نشست خبری با اشاره به تقارن هفته بسیج با ایام فاطمیه، این هم‌زمانی را زیبا و معنوی توصیف کرد و افزود: حضور چهار هزار بسیجی عشایر در شلمچه، آغازگر برنامه‌های هفته بسیج در سراسر کشور خواهد بود.

وی با بیان اینکه بسیج امسال با رویکرد‌های جدیدی وارد عمل می‌شود، افزود: فرهنگ ایثار، مقاومت و پیروزی عامل موفقیت ایران اسلامی در دفاع مقدس ۱۲ روزه بود و این پیروزی بدون حضور و مقاومت مردم رقم نمی‌خورد. به گفته لویمی، «نه جنگ و نه صلح» راهبرد امروز دشمن است و بسیج در برابر این راهبرد با برنامه‌های متنوع و مردمی وارد میدان شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خرمشهر از اجرای اردو‌های جهادی پزشکی و همچنین تعمیرات منازل مردم در ۶۰ نقطه شهرستان خبر داد.

برگزاری مسابقات ورزشی و افتتاح نمایشگاه بیت‌الزهرا در صحن شهدای مسجد جامع نیز از دیگر برنامه‌های هفته بسیج عنوان شد.

سرهنگ لویمی همچنین با انتقاد از برخی مسئولان ادارات که در میز‌های خدمت وعده‌هایی داده، اما به آن عمل نکرده‌اند، بر ضرورت توجه بیشتر به خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

وی در پایان از تجمع بزرگ مردمی بسیج در روز ۵ آذر به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های این هفته یاد کرد.