برگزاری ششمین جشنواره شکرگزاری برداشت انار خورهه
ششمین جشنواره شکرگزاری برداشت انار خورهه با حضور جمعی از مسئولان استان مرکزی و شهرستان محلات در روستای تاریخی خورهه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی
، مراسم افتتاحیه این جشنواره با حضور قمری معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی، جلالی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی، خزائیپور فرماندار شهرستان محلات، محمودی سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایعدستی استان و اهالی روستای خورهه برگزار شد.
در این مراسم، گروههای مختلف هنری از سراسر کشور با اجرای برنامههای آیینی و موسیقی، جلوهای از فرهنگ اقوام ایرانی را برای حاضران به نمایش گذاشتند و بر شور و نشاط جشنواره افزودند.
این جشنواره با هدف معرفی ظرفیتهای گردشگری، فرهنگی و کشاورزی خورهه و حمایت از تولیدکنندگان محلی برگزار میشود و از ۲۸ تا ۳۰ آبان، هر روز از ساعت ۹ تا ۱۸ پذیرای گردشگران، خانوادهها و علاقهمندان به فرهنگ و آیینهای بومی در روستای تاریخی خورهه شهرستان محلات است.