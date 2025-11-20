به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی ، مراسم افتتاحیه این جشنواره با حضور قمری معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی، جلالی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی، خزائی‌پور فرماندار شهرستان محلات، محمودی سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان و اهالی روستا‌ی خورهه برگزار شد.

در این مراسم، گروه‌های مختلف هنری از سراسر کشور با اجرای برنامه‌های آیینی و موسیقی، جلوه‌ای از فرهنگ اقوام ایرانی را برای حاضران به نمایش گذاشتند و بر شور و نشاط جشنواره افزودند.

این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و کشاورزی خورهه و حمایت از تولیدکنندگان محلی برگزار می‌شود و از ۲۸ تا ۳۰ آبان، هر روز از ساعت ۹ تا ۱۸ پذیرای گردشگران، خانواده‌ها و علاقه‌مندان به فرهنگ و آیین‌های بومی در روستای تاریخی خورهه شهرستان محلات است.