طرح‌های جدید دولت انگلیس و سخت گیری بیش‌تر بر مهاجران و پناهجویان ممکن است تا ۵۰ هزار پرستار را به ترک انگلیس وادارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، براساس بررسی "دانشکده سلطنتی پرستاری" (Royal College of Nursing)، طرح‌های جدید دولت بر تشدید سخت گیری در پذیرش مهاجران، موجب نگرانی شدید کارکنان نظام دولتی بهداشت و درمان انگلیس شده است.

بر اساس این گزارش، اکنون بیش از ۲۰۰ هزار پرستار خارجی در سازمان ملی بهداشت کار می‌کنند که معادل ۲۵ درصد از نیروی ۷۹۴ هزار نفری کارکنان این سازمان است.

نشریه گاردین در این باره نوشت: بسیاری از پرستارانی که فارغ التحصیل کشور‌های خارجی‌اند، اکنون به فکر افتاده‌اند تا انگلیس را ترک کنند و به کشور‌های دیگر، از جمله میهن خودشان بروند.

در این گزارش آمده است تقریبا ۱۰ درصد از پرستاران شاغل در انگلیس می‌گویند طرح دولت انگلیس در سخت گیری بر مهاجران، بر آنان اثر منفی می‌گذارد.

آمار دولت انگلیس هم نشان می‌دهد ۷۶ هزار و ۸۷۶ نفر از پرستاران خارجی در سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس، از سال ۲۰۲۱ میلادی، با دریافت روادید کار، به انگلیس آمده‌اند و قرار بود پس از ۵ سال، روادید دائم دریافت کنند، اما اکنون دولت می‌خواهد این مدت را به ۱۰ سال افزایش دهد. گاردین نوشت به علت ابهام در آینده پرستاران خارجی شاغل در نظام بهداشت و درمان انگلیس، اکنون شمار قابل توجهی از آنان، به فکر خروج از انگلیس افتاده‌اند.

براساس بررسی "دانشکده سلطنتی پرستاری" که با نظرخواهی از بیش از ۵ هزار پرستار خارجی شاغل در انگلیس انجام شد، ۶۰ درصد از پرستاران گفتند طرح‌های جدید دولت انگلیس در سخت گیری بیش‌تر بر مهاجران، آنان را به فکر خروج از این کشور انداخته است. گاردین نوشت بدین ترتیب، بیش از ۴۶ هزار پرستار خارجی در این کشور، احتمالا برای همیشه، انگلیس را ترک خواهند کرد.

این در حالی است که بحران در نظام بهداشت و درمان انگلیس طی سال‌های اخیر هر سال عمیق‌تر شده است و بر اساس تازه گزارش سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس هم اکنون حدود هفت میلیون و چهارصد هزار بیمار از جمله بیماران سرطانی در صف انتظار درمان در بیمارستان‌های دولتی این کشورند.

بحران در نظام بهداشت و درمان انگلیس به موضوع نشست دیروز دولت و مجلس نیز مبدل شد و نمایندگان مجلس دولت را به ناکامی در تحقق وعده هایش برای کاهش صف بیماران منتظر درمان متهم کردند و پاسخگویی دولت در این باره را خواستار شدند.