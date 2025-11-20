پخش زنده
فرمانده سپاه قدس گیلان از اجرای بیش از ۸ هزار برنامه متنوع هفته بسیج امسال در استان خبر داد و گفت: اجرای این برنامهها حضور فعال نیروهای مردمی بسیج را در استان نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرمانده سپاه قدس گیلان در نشست خبری هفته بسیج گفت: در هفتهی بسیج امسال ۸ هزار و ۷۸۷ برنامه متنوع فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و خدمت رسانی در مناطق مختلف استان اجرا میشود که بیانگر حضور فعال و نقش محوری مردم و نیروهای بسیج است.
سردار حمید دامغانی با بیان اینکه نهاد بسیج با هدف تعمیق ارزشهای اسلامی و اجتماعی و حضور حداکثری مردم درعرصههای مختلف شکل گرفت، افزود: ماهیت انقلاب ایران استقلال طلبی، آزادیخواهی و استکبارستیزی است و بسیج بستری شد تا این ارزشها در عرصههای اجتماعی، فرهنگی واقتصادی تجلی عملی پیدا کند و الگویی برای ساخت تمدن اسلامی باشد.
وی برگزاری دومین کنگره ۸ هزار شهید استان، اجرای رویدادهای فرهنگی و هنری، کاروان پیاده حرم امام رضا (ع)، آمادهسازی زیرساختهای ورزشی و تفریحی و برنامههای حمایتی خانواده و جوانی جمعیت را از مهمترین اقدامات بسیج گیلان در سال گذشته عنوان کرد.
فرمانده سپاه قدس گیلان، ساخت و مرمت ۳۰۸ واحد مسکونی، آسفالت ۵۵۱ هزار مترمربع راه روستایی، ۲۱۲ هزار متر لوله گذاری برای آب آشامیدنی، نصب ۱۸ ایستگاه پمپاژ و ۷ مخزن آب، توزیع ۶۹۰ سری جهیزیه و ۲۴۸ هزار بسته معیشتی را از مهمترین برنامههای حوزه خدمترسانی بسیج در گیلان عنوان کرد.
سردار دامغانی افزود: فعالیتهای علمی و قرآنی بسیج با ۱۸ مرکز رشد علمی، ۱۹ دارالقرآن و ۶ هزار و ۶۹۷ گروه تربیتی صالحین از دیگر ظرفیتهای بسیج در گیلان است.
وی با اشاره به تقارن هفته بسیج و ایام فاطمیه گفت: به همین مناسبت، برنامههای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی به تناسب این ایام در پایگاههای مقاومت بسیج و با حضور قشرهای مختلف مردم برگزار میشود.