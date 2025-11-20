پخش زنده
امروز: -
یهودیان انگلیس که از سیاستهای دو حزب بزرگ کارگر و محافظه کار انگلیس سرخورده شدهاند، به حمایت از احزاب سبز و «رفورم بریتانیا» روی آوردهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، روزنامه گاردین نوشت جوانان یهودی و "یهودیان ضد صهیونیسم" در انگلیس، اکنون بیشتر به حزب سبز و افراد میانسال و کهنسال یهودی، بیشتر به حزب "رفورم بریتانیا" علاقه نشان میدهند.
به نوشته این روزنامه انگلیسی، حمایت یهودیان این کشور از دو حزب بزرگ کارگر ومحافظه کار، از ۸۴ درصد در سال ۲۰۲۰ اکنون به ۵۸ درصد کاهش یافته است.
گزارش "موسسه پژوهش سیاستهای یهودی" (Institute of Jewish Policy Research) هم پیشتر اعلام کرد حمایت یهودیان از دو حزب اصلی انگلیس اکنون به کمترین میزان از زمان ثبت این گونه آمار رسیده است. در این گزارش آمده است حزب کارگر، در میان یهودیان "سکولار" هنوز محبوبیت بیش تری دارد در حالی که یهودیانی که بیشتر به آداب دین یهود عمل میکنند، از حزب محافظه کار بیشتر حمایت میکنند.
گزارش "موسسه پژوهش سیاستهای یهودی" نشان میدهد ۱۸ درصد از یهودیان انگلیس، در ماه ژوئن امسال، از حزب سبز این کشور که منتقد اسرائیل است و اسرائیل را "کشور آپارتاید" مینامد حمایت کردند.
گاردین در این باره نوشت: حمایت یهودیان از حزب سبز انگلیس، در فاصله اوت ۲۰۲۴ تا ژوئن امسال، ۹ درصد افزایش یافته است در حالی که در همین مدت، در میان جمعیت انگلیس، ۱ درصد بر شمار هواداران حزب سبز افزوده شده است.
گاردین نوشت از زمان رهبر شدن "زاک پولانسکی" در حزب سبز، حمایت یهودیان انگلیس از این حزب افزایش یافته است با این که رهبر جدید این حزب، خودرا "یهودی، اما نه صهیونیست" معرفی میکند.
گاردین افزود همزمان با حزب سبز، یهودیان انگلیس از حزب "رفورم بریتانیا" نیز بیشتر حمایت میکنند و در فاصله اوت سال ۲۰۲۴ تا ماه ژوئن امسال، حمایت یهودیان از این حزب راستگرا، از ۳ درصد به ۱۱ درصد رسیده است. به نوشته این روزنامه، در همین مدت، حمایت جمعیت انگلیس از حزب "رفورم بریتانیا" ۱۴ درصد بیشتر شده است. گاردین نوشت دکتر "جاناتان بوید" (Jonathan Boyd)، مدیر "موسسه پژوهش سیاستهای یهودی" میگوید یهودیان مرد، مسن تر، اصولگرا و صهیونیست، بیشتر از حزب "رفورم بریتانیا" حمایت میکنند و حزب سبز، بیشتر جوانان یهودی ضد صهیوینست و مستقل را جذب کرده است. وی افزوده است این که حزب "رفورم بریتانیا" با مهاجران و اقلیتها مخالفت میکند و شعارهای ملی پرستانه میدهد، مورد علاقه بخشی از یهودیان انگلیس است، "قابل توجه" است، زیرا این حزب انگلیسی، با اقلیت یهودی نیز قاعدتا میانه خوبی ندارد.
حزب سبز در مجلس انگلیس در سالهای اخیر تندترین مواضع را علیه رژیم اسراییل به ویژه پس از تهاجم به غزه گرفته است.