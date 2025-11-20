وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بر تعهد دولت برای حفاظت، مرمت و احیای گنبد سلطانیه تأکید کرد و از تخصیص بودجه مصوب ریاست جمهوری خبر داد.

وزیر میراث فرهنگی افزود: این دیار و این منطقه یکی از جذابیت‌های جهانی است و مردم سلطانیه، زنجان و ایران به این اثر افتخار می‌کنند.

تعهد دولت به تخصیص بودجه ۳۰ میلیارد تومانی

صالحی امیری با اشاره بر عزم جدی برای حل مشکلات این بنای تاریخی تأکید کرد: در سفر ریاست محترم جمهور، بودجه حداقلی ۳۰ میلیارد تومان برای مرمت و احیای این بنا تصویب شد. ما متعهدیم این بودجه را در اولین فرصت به این بنا اختصاص دهیم.

وزیر میراث فرهنگی با تأکید بر اهمیت تاریخی بنا، افزود: قطعاً این بنا هزینه‌های بیشتری نیاز دارد، اما استانداری و دولت خود را موظف می‌دانیم که این بنا را هم صیانت کنیم، هم مرمت کنیم و هم حفاظت کنیم تا امانتی باشد که در اختیار ماست و برای نسل‌های بعدی باقی بماند.

صالحی امیری با تأکید بر جایگاه بین‌المللی این اثر، خاطرنشان کرد: مطمئن باشید که این گنبد به مثابه نگینی درخشان است که هم در آسمان ایران می‌درخشد و هم جهانیان به آن افتخار خواهند کرد.