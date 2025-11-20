افزایش آلاینده‌های جوی در آذربایجان‌غربی شاخص کیفیت هوا در ارومیه را «ناسالم برای گروه‌های حساس» و درشاهین‌دژ و مهاباد در وضعیت «ناسالم برای همه» قرارداد.

هوای ارومیه، مهاباد و شاهین‌دژ در وضعیت ناسالم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی اعلام کرد :با توجه به داده‌های ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا شاخص کیفیت هوا در ارومیه ۱۰۸ و در گروه «ناسالم برای گروه‌های حساس»، در شاهین‌دژ این شاخص ۱۱۱ و در مهاباد ۱۵۶ و در وضعیت «ناسالم برای همه» قرار دارد.

سعید موسوی افزود: اصلی‌ترین عامل آلودگی، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون است که به دلیل وارونگی دما، پایداری جوی، استفاده از خودرو‌های فرسوده، دود ناشی از سوخت کارخانه‌ها و دودکش‌های منازل ایجاد می‌شود.

معاون محیط زیست انسانی استان توصیه کرد : افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیت‌های خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز مدت زمان فعالیت‌های طولانی یا سنگین در خارج از منزل را کاهش دهند.

روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک، عملیات قیرکاری، فعالیت‌های عمرانی و هر اقدامی که منجر به افزایش آلودگی شود ممنوع است و شهروندان باید از انجام چنین فعالیت‌هایی خودداری کنند.

در این شرایط تشدید برخورد با خودرو‌های دودزا و فاقد معاینه فنی خودرو و اطلاع رسانی پلیس راهور در خصوص عدم تردد خودرو‌های تک سرنشین و استفاده از خودرو‌های حمل و نقل عمومی ضروری است.