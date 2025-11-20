پخش زنده
وزیر امور خارجه در واکنش به صدور قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: تفاهم قاهره رسما خاتمه یافته تلقی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در واکنش به اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی و آمریکا در ارائه قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی که با فشار این ۴ کشور و علیرغم رأی مخالف و ممتنع ۱۵ عضو به تصویب رسید، گفت: این کشورها با این اقدام خود و بیتوجهی به تعاملات و حسن نیت ایران، اعتبار و استقلال آژانس را خدشهدار کرده و موجب اخلال در روند تعاملات و همکاریهای آژانس و ایران میشوند.
عراقچی افزود: هرچند پس از انجام اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل برای بازگرداندن قطعنامههای لغوشده شورای امنیت، تفاهم قاهره عملا دیگر مبنایی در روابط ایران و آژانس در حوزه پادمان نبود، اما امروز طی نامه رسمی به مدیرکل آژانس اعلام شد که این تفاهم دیگر معتبر نبوده و خاتمه یافته تلقی میشود.