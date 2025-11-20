پخش زنده
امروز: -
استاندار اردبیل با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از نیازهای فوری ورزشگاه علی دایی شناسایی و اولویتبندی شده است، گفت: این مجموعه ورزشی بر همین مبنا در ۲ مرحله تکمیل و آماده بهرهبرداری میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه روز پنجشنبه در نشست مشترک مسئولان وزارت ورزش و جوانان و استان اردبیل با تشریح آخرین وضعیت عملیات تکمیل و بهسازی ورزشگاه علی دایی، از پیشبینی اختصاص ۶۵۰ میلیارد ریال برای اجرای مرحله نخست تکمیل این ورزشگاه خبر داد.
وی با اشاره به برآورد نیاز هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد ریالی برای بهرهبرداری کامل ورزشگاه علی دایی، افزود: برای تعویض چمن مصنوعی این ورزشگاه رقمی حدود ۱۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی پیشبینی و اقدامات ضروری با بررسی کارشناسی مشخص شده است.
استاندار اردبیل بیان کرد: برنامه پیشنهادی اجرای مرحله نخست شامل تکمیل و بهسازی سالن دو و میدانی، اصلاح پست برق، تعویض چمن مصنوعی فوتبال، بازسازی رختکنها و سرویسهای بهداشتی است و امیدواریم با اجرای آنها شرایط لازم برای استقرار و فعالیت هیاتهای ورزشی در ورزشگاه علی دایی فراهم شود.
امامی یگانه همچنین با اشاره به تاکید وزیر ورزش و جوانان مبنی بر خروج ورزشگاه علی دایی از حالت کارگاهی اضافه کرد: هدف این است که ورزشگاه در گام نخست قابلیت تردد ورزشکاران و حضور هیاتهای ورزشی را پیدا کند که برای این منظور تمام امکانات لازم فراهم خواهد کرد.
وی درباره مرحله دوم پروژه تکمیل ورزشگاه علی دایی نیز گفت: تکمیل سکوهای تماشاگران، ابنیه، زیرساختهای مجموعه و فضای اختصاصی آن نیازمند سه هزار میلیارد ریال است که با جمعبندی بخشهای دیگر هزینه این مرحله به سه هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال میرسد و مسقفسازی کامل ورزشگاه نیز بین سه هزار میلیار ریال تا چهار هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
استاندار اردبیل با اشاره به پیگیریهای انجامشده در جریان سفر رییسجمهور گفت: رایزنی گستردهای برای جذب منابع ویژه تا کنون صورت گرفته و پیشبینی میشود مرحله نخست پروژه تکمیل ورزشگاه علی دایی در صورت تخصیص اعتبار مورد نیاز در یک سال و مرحله دوم در سال دوم به سرانجام برسد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی و رییس مجمع نمایندگان استان نیز در ادامه با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام، واگذاری منطقی مجموعهها به بخش خصوصی و ایجاد ساز و کارهای حمایتی برای قهرمانان، گفت: بخش مهمی از ظرفیتهای ورزشی استان در حال فرسودگی است و نیاز به تصمیمگیری عاجل و برنامهریزی اصولی دارد.
احد بیوته با اشاره به مشکلات انباشته شده در پروژههای قدیمی و نیمهتمام، افزود: سالها برخی مجموعههای ورزشی به دلیل نداشتن متولی و آماده تحویل نشدن، رها شده بود و همین موضوع موجب تخریب و استهلاک آنها شده و هرچند احیای این پروژهها آغاز شده، اما برای بهرهبرداری پایدار باید به صورت اصولی تعیین تکلیف شوند.
وی کمبود نیرو و نبود امکان نگهداری مجموعههای متعدد ورزشی در بدنه دولت را از چالشهای جدی دانست و بیان کرد: راهحل واگذاری اصولی این مجموعهها به بخش خصوصی است؛ در شرایطی که دولت امکان نگهداری این حجم از مجموعهها را ندارد، بخش خصوصی توان نگهداری بهتری دارد و هم میتواند درآمدزایی کند ولی اگر این روند انجام نشود، این مجموعهها دوباره به وضع سابق برمیگردند.
نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین و دبیر هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در این نشست بر لزوم ایجاد توازن در تخصیص اعتبارات و به سرانجام رساندن پروندههای مولدسازی تاکید کرد و با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته در سفر رییسجمهور و پیگیریهای مجمع نمایندگان استان گفت: چهار هزار میلیارد ریال تا پنج هزار میلیارد ریال پروژه قابل مولدسازی احصا شده و انتظار داریم وزارت ورزش برای تسریع روند مولدسازی و تعیین تکلیف این پروژهها حمایت ویژه داشته باشد.
صدیف بدری با انتقاد از وضعیت توازن اعتبارات استانی تصریح کرد: توازن استانی میتوانست گره بسیاری از پروژههای ورزشی اردبیل را باز کند که در برخی استانها تمام اعتبارات توازن به حوزه ورزش اختصاص یافته و نتایج ملموسی رقم خورده و ما نیز انتظار داریم سهم واقعی اردبیل در این حوزه تامین شود.
وی با اشاره به احتمال کاهش تخصیص کامل اعتبارات توازن افزود: در حالی که رقم توازن در کشور حدود ۳۴ همت است، احتمال تخصیص کامل آن پایین آمده، اما همان بخش محدود نیز میتواند برای استان راهگشا باشد و از همین رو از وزارت ورزش و جوانان انتظار داریم برای جبران کمبودها و تقویت زیرساختهای ورزشی اردبیل همراهی بیشتری داشته باشد.
نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین و دبیر هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر پروندههای مولدسازی استان اردبیل با سرعت بیشتری به تهران ارسال و رسیدگی شود، بخش قابل توجهی از پروژههای نیمهتمام ورزشی قابل تکمیل خواهد بود.