به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ استاندار مازندران در بازدید از طرح پل روگذر شهیدان کشاورزیان کمربندی بهشهر گفت: این طرح شرایط خوب و مطلوبی در ساخت و ساز دارد و به عنوان یکی از طرح‌های مهم شرق مازندران می‌تواند بسیاری از مشکلات حوزه راه منطقه را برطرف کند.

یونسی رستمی افزود: بهره برداری از این طرح یکی از دغدغه‌های جدی مردم شرق استان بود که با توجه به قرار گرفتن در محور ارتباطی با استان گلستان، تردد مسافران، زائران امام رضا (ع) و شهروندان منطقه اکنون در شرایط مطلوبی قرار دارد.

او ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی انجام شده این‌پل تا یکسال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

عملیات اجرایی پل روگذر شهیدان کشاورزیان کمربندی بهشهر با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی اولیه در ماه‌های گذشته آغاز شد و براساس برآورد و تزریق اعتبارات بعدی تا یکسال آینده به بهره برداری می‌رسد.

بهره برداری از کمپوست بهشهر در هفته آینده

استاندار مازندران در بازدید از کمپوست بهشهر از رضایت‌بخش بودن عملیات ساخت این مرکز خبر داد و گفت: این نخستین مرکز پسماند استان است که ظرف یک هفته آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

مهدی یونسی رستمی افزود: مرکز کمپوست بهشهر زباله‌ها و پسماند ۵ شهر بهشهر، نکا، گلوگاه، رستمکلا و خلیل شهر را مدیریت می‌کند.





او این واحد را الگویی برای استان دانست و ادامه داد: آرزوی دیرینه مردم برآورده شد و مردم از هوای پاک و مطلوب استفاده کنند.





استاندار مازندران امروز با حضور در شهرستان بهشهر از سایت پسماند شهرستان بهشهر، دانشگاه علم و فناوری مازندران، پل روگذر میدان شهید کشاورزیان، بیمارستان امام خمینی (ره) بهشهر و کاخ صفی آباد بهشهر بازدید و در جریان برنامه ها، کار‌های عمرانی و تلاش مجموعه قرار گرفت.