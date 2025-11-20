پخش زنده
حماس نودمین سالروز شهادت مجاهد عزالدین قسام را گرامی داشت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه الاقصی، جنبش حماس در بیانیهای اعلام کرد، امروز نودمین سالروز شهادت شیخ مجاهد عزالدین قسام در درگیری مسلحانه با نیروهای اشغالگر انگلیس در شهرک یعبد در حومه جنین است. در این درگیری یک سرباز انگلیسی پیش از شهادت وی کشته شد.
سالروز شهادت شیخ قسام در حالی فرا رسید که در نبرد مبارک طوفان الاقصی گردانهای قسام و نیروهای مقاومت فلسطین با نیروهای رژیم اشغالگر مقابله کردند، به طوری که مردم فلسطین و جهانیان شاهد بودند نیروهای قسام چطور سربازان و فرماندهان دشمن جنایتکار را کشتند یا به اسارت گرفتند.