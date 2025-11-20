متهمی که با طراحی لینک جعلی اقدام به برداشت غیرمجاز کرده بود دستگیر و در بازرسی از منزل وی ۵۶۰ سیم کارت و کارت بانکی متعلق به افراد مختلف کشف شد.

رئیس پلیس فتا استان گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال از حساب بانکی‌اش، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور افزود: مالباخته پس از دریافت لینک جعلی با عنوان ثبت‌نام وام در یکی از شبکه‌های اجتماعی و وارد کردن اطلاعات بانکی اش متوجه سرقت مبلغ مذکور از حساب بانکی خود شده است.

رئیس پلیس فتا استان گفت:با انجام اقدامات تخصصی، یک متهم که دارای سوابق متعدد در زمینه کلاهبرداری‌های اینترنتی بود شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر شد.

این مقام انتظامی با اشاره به این که در بازرسی از محل سکونت متهم، تعداد ۲۴۰ سیم کارت و ۳۲۰ کارت بانکی متعلق به افراد مختلف کشف شد گفت: مبالغ سرقت شده از مالباخته به وی عودت و متهم با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی و سپس روانه زندان شد.

سرهنگ طاهر پور از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را سریعاً از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir و یا شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.