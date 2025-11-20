به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کتاب «پنج روایت از یک مَرد» روایتی از زندگی سردار شهید «علیرضا خزائی» است که در سن ۱۹ سالگی به عنوان فرمانده سپاه شهرستان اسدآباد منصوب شد.

شهید «علیرضا خزائی» سال ۱۳۳۹ در روستای تپه شادک در شهرستان اسدآباد متولد شد و در سحرگاه ۱۱ شهریور ۱۳۶۰ در جبهه قراویز به مقام والا شهدا نائل آمد.

این کتاب در گفت‌و‌گو با ۷۵ نفر از همسنگران و این شهید والامقام تالیف شده است.

شهید «علیرضا خزائی» دانشجویی رشته پزشکی در دانشگاه شیراز بود که ساواک مانع تحصیل او در دانشگاه شد.