به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان گفت: با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی، ۲ سارق زورگیر موتور سیکلت در اصفهان دستگیر شدند.

سرهنگ حسن علی اکبری افزود: در پی وقوع یک مورد سرقت همراه با زورگیری یک دستگاه موتور سیکلت در یکی از محلات سطح شهر اصفهان، موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.

وی گفت: در این خصوص کارآگاهان پلیس تحقیقات خود را آغاز و موفق شدند ۲ سارق را شناسایی و طی عملیاتی دقیق و هماهنگ کمتر از ۴۸ ساعت آن‌ها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان گفت: سارقان در تحقیقات اولیه پلیس به سرقت موتور سیکلت اقرار که با تکمیل تحقیقات، متهمان برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضایی معرفی شدند.