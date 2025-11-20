افتتاح مجتمع پالایشگاهی در منطقه آزاد ارس
در سفر یک روزه وزیر اقتصاد و هیئت همراه به آذربایجان شرقی مجتمع پالایشگاهی در منطقه آزاد ارس افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، در ادامه سفر یک روزه وزیر اقتصاد و هیئت همراه به استان آذربایجان شرقی مجتمع پالایشگاهی در منطقه آزاد ارس در زمینه تولید انواع قیرهای نفوذی، PG و پلیمری مورد بهره برداری قرار گرفت. گفتنی است این مجتمع پالایشگاهی با سرمایه گذاری بالغ بر ۶۵۰ میلیارد تومان راه اندازی شده و ظرفیت تولید سالانه آن نیز ۳۰۰ هزار تن است.
همچنین از نظر اشتغالزایی نیز این مجتمع پالایشگاهی با ایجاد شغل برای ۴۷ نفر به صورت مستقیم و ۱۷۵ نفر به صورت مداوم وارد چرخه تولید شده است.