در سفر یک روزه وزیر اقتصاد و هیئت همراه به آذربایجان شرقی مجتمع پالایشگاهی در منطقه آزاد ارس افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، در ادامه سفر یک روزه وزیر اقتصاد و هیئت همراه به استان آذربایجان شرقی مجتمع پالایشگاهی در منطقه آزاد ارس در زمینه تولید انواع قیر‌های نفوذی، PG و پلیمری مورد بهره برداری قرار گرفت. گفتنی است این مجتمع پالایشگاهی با سرمایه گذاری بالغ بر ۶۵۰ میلیارد تومان راه اندازی شده و ظرفیت تولید سالانه آن نیز ۳۰۰ هزار تن است.

همچنین از نظر اشتغالزایی نیز این مجتمع پالایشگاهی با ایجاد شغل برای ۴۷ نفر به صورت مستقیم و ۱۷۵ نفر به صورت مداوم وارد چرخه تولید شده است.