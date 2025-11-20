به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان، رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان افزود: بر اساس ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، پلیس راهنمایی و رانندگی امکان دسترسی مالکان وسایل نقلیه به صورت وضعیت خلافی خودرو خود را فراهم کرده است.

سرهنگ علی اصغر زارع گفت: مالکان وسایل نقلیه می‌بایست وضعیت خلافی خودرو خود را مرتب از طریق این سایت بررسی و در صورتی که به علت هرگونه تخلفی جریمه شده باشند، نسبت به پرداخت ان اقدام کنند.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: سایت اینترنتی راهور ۱۲۰ امکان استعلام خلافی هر گونه وسیله نقلیه را برای تمامی کاربران فراهم کرده است.