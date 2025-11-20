درجلسه ستاد خانواده و جمعیت آذربایجان غربی برلزوم ضرورت اطلاع‌رسانی و اجرای اقدامات ترویجی درخصوص جوانی جمعیت تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه ستاد خانواده و جمعیت استان امروز به ریاست سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی برگزار شد.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی در این جلسه با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی و اجرای اقدامات ترویجی درخصوص جوانی جمعیت، گفت: دستگاه‌های اجرایی متولی در حوزه جوانی جمعیت باید اطلاع‌رسانی و وظایف محوله را به نحو احسن اجرا کنند.

رسول مقابلی بر ضرورت همکاری بانک‌ها درخصوص جوانی جمعیت نیز تاکید کرده و افزود: در راستای جوانی جمعیت، بانک‌ها نسبت به پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری مساعدت لازم را داشته باشند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از مادران باردار، خاطرنشان کرد: طرح صیانت از مادران باردار یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در حوزه اجتماعی و جمعیت است و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند اجرای دقیق آن را در دستورکار قرار دهند.