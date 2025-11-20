پخش زنده
امروز: -
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه از دستگیری سارق اموال ساختمانهای نیمه ساز با اعتراف به ۱۲ فقره سرقت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ مجید حاتمی افزود: به دنبال دریافت گزارشهایی از سرقت درب و پنجرههای فلزی از داخل ساختمانهای نیمه ساز در سطح شهرستان شاهین شهر، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: با اشراف اطلاعاتی ماموران انتظامی، سارق که از افراد سابقه دار بود و در ساعات نیمه شب اقدام به سرقت اموال منازل نیمه ساز میکرد شناسایی و طی عملیاتی در مخفیگاهش دستگیر شد.
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه با اشاره به کشف مقادیری اموال مسروقه در بازرسی از مخفیگاه سارق گفت: متهم در تحقیقات اولیه به ۱۲ فقره سرقت اعتراف کرد و تحویل مرجع قضائی شد.