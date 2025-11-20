نماینده ولی فقیه در گلستان در جمع مدیرکل و معاونان صدا و سیمای گلستان، ضمن قدردانی از پیمان جبلی رییس سازمان صدا و سیما گفت: رویداد ایران جان، گلستان ایران، باعث می‌شود تا مردم افتخارات خود و مفاخرشان را بیشتر بشناسند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نماینده ولی فقیه در گلستان در آستانه برگزاری رویداد ایران جان - گلستان ایران میزبان مدیر کل معاونان صدا وسیمای استان بود.

رسول شکری نیا مدیرکل صدا و سیمای گلستان در این دیدار گفت: در ایران جان، ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری، مفاخر دینی، علمی و هنری به مخاطبان معرفی می‌شود.

رویداد ایران جان رسانه ملی، از ۱۵ تا ۲۱ آذر به معرفی توانمندی‌ها، زیبایی‌ها و ظرفیت‌های گلستان اختصاص یافته است.