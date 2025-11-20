به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به روند کاهشی دمای استان طی سه روز آینده، گفت: یخبندان صبحگاهی در ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.

حجت‌الله علی‌عسگریان در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی حاکی از استقرار جو پایدار تا پایان هفته آینده است.

به گفته وی، آسمان طی این مدت صاف تا کمی ابری خواهد بود و روند افزایش غبار و ماندگاری هوای سرد در استان و یخبندان صبحگاهی در ارتفاعات و مناطق کوهستانی مورد انتظار است.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای استان طی سه روز آینده کمی کاهش دارد، افزود: بویین میاندشت با کمینه دمای هفت درجه سلسیوس زیر صفر بامداد جمعه سردترین ایستگاه استان است.

علی‌عسگریان اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین و خنک‌ترین ساعات بین ۲۰ و یک درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.