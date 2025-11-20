به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرماندار شهرستان رزن گفت: با پیگیری‌های شورای مسکن و تلاش متقاضیان، تا پایان سال ۱۸۰ واحد آماده تحویل می‌شود.

فرهاد جهانیان افزود: مرداد سال گذشته زمین‌های این مرحله به متقاضیان واگذار شد و اکنون پس از ۱۵ ماه، بخش قابل توجهی از واحد‌ها در مراحل میانی و پایانی ساخت قرار دارند.

او تصریح کرد: با پیگیری‌های شورای مسکن و متقاضیان، تلاش می‌شود تا پایان سال ۱۸۰ واحد آماده تحویل شود.

فرماندار رزن همچنین از وجود ۲۳۰۰ متقاضی مسکن ملی در این شهرستان خبر داد که در انتظار تخصیص زمین برای آغاز ساخت‌وساز هستند.