به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با هدف ارزیابی عملکرد ۱۶ پرورش‌دهنده فعال در طرح پرورش مرغ بومی در روستای دیزج دول، بازدیدی از این طرح توسط کارشناس زنان روستایی شهرستان و مرکز انجام شد.

این طرح که با حمایت و همکاری مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ارومیه به مرحله اجرا درآمده، به عنوان یک الگوی موفق در راستای تقویت تولید محلی و تأمین امنیت غذایی در منطقه شناخته می‌شود. بازدیدکنندگان ضمن بررسی روند پرورش و شرایط نگهداری مرغ‌ها، با پرورش‌دهندگان به گفت‌و‌گو پرداختند و نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود را در جهت بهبود شرایط و افزایش بهره‌وری این طرح به آنان منتقل کردند.

در ادامه اجرای این طرح، از اعضای فعال در تکمیل زنجیره ارزش دعوت به عمل خواهد آمد تا با تبادل تجربیات و ارتقاء همکاری‌ها، نقشی مؤثر در رشد و توسعه پایدار این صنعت ایفا کنند.

توجه به پرورش مرغ بومی نه تنها باعث افزایش سطح درآمد خانواده‌ها می‌شود بلکه در حفظ منابع ژنتیکی و تنوع محصولات دامی نیز تأثیر بسزایی دارد.