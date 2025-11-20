بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به توهین ترامپ به خبرنگار بلومبرگ که به او گفته بود «ساکت شو، خوک کوچولو!» او را به شکل خوک به تصویر کشیدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه یورونیوز، دونالد ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگار زن به او گفت «ساکت، خوک کوچولو». این خشم دونالد ترامپ علیه روزنامه‌نگار زن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. اگرچه این اظهارات از مردی که سابقه مستندی در حمله شخصی به روزنامه‌نگاران زن دارد، چندان تعجب‌آور نیست، اما اظهارات اخیر دونالد ترامپ در فضای مجازی داغ شده است.

پیش از آن که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، موضع خود را تغییر دهد و اعلام کند از رأی مجلس نمایندگان در مورد انتشار پرونده‌های اپستین حمایت خواهد کرد، از سوال یک خبرنگار در مورد این پرونده، به شدت عصبانی شد. این منجر به توهینی جنسیتی از سوی ترامپ شد که به سرعت در فضای مجازی منتشر شده است.

جمعه گذشته، از ترامپ در جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران در هواپیمای ایر فورس وان (هواپیمای ریاست جمهوری)، در مورد ایمیل‌های منتشر شده اخیر جفری اپستین، مجرم جنسی محکوم، به ویژه ایمیل‌هایی که در آنها از رئیس‌جمهور نام برده شده بود، سوالی در این زمینه پرسیده شد. اپستین ترامپ را «خطرناک» خواند و نوشت که او (اپستین) «با افراد بسیار بدی ملاقات کرده است، اما هیچ‌کدام به بدی ترامپ» نبوده‌اند و ادعا کرد رئیس‌جمهور آمریکا «از دختران خبر داشته است.» ترامپ در این مورد اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که تمرکز باید روی افراد دیگری باشد که در ایمیل‌ها از آنها نام برده شده است، از جمله بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق آمریکا.

وقتی کاترین لوسی، خبرنگار بلومبرگ در کاخ سفید، سعی کرد سوال بعدی را در مورد اپستین بپرسد، ترامپ رو به او کرد و گفت: «ساکت، ساکت، خوک کوچولو!»

اگرچه اظهارات او در هواپیمای ایر فورس وان در ابتدا توجه زیادی را به خود جلب نکرد، اما توجه به آن در فضای مجازی افزایش یافته است و منتقدان از هر دو جناح می‌گویند ترامپ برای «ساکت کردن روزنامه‌نگاران زن» با «زبانی تحقیرآمیز» صحبت کرده است.

جِیک تَپِر، مجری سی‌ان‌ان، این حادثه را در برنامه ایکس «نفرت‌انگیز و کاملاً غیرقابل قبول» توصیف کرد. گرتچن کارلسون، مجری سابق فاکس نیوز، نیز این اظهارات را «نفرت‌انگیز و تحقیرآمیز» خواند.

وقتی از یک مقام کاخ سفید در مورد توهین ترامپ سوال شد، او اظهار داشت: «این خبرنگار با همکارانش در هواپیما رفتاری نامناسب و غیرحرفه‌ای داشته است.»

هیچ مدرکی برای این ادعا ارائه نشد.

وبگاه یورونیوز در ادامه، واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را به این اظهارات ترامپ منتشر کرد که بسیاری از آنها ترامپ را در قامت یک خوک به تصویر کشیدند.