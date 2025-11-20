پخش زنده
استاندار تهران، با حضور در شهرستان ری از روند اجرای طرحهای ساخت نیروگاههای خورشیدی در شهرک صنعتی شمسآباد بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محمدصادق معتمدیان»، امروز (پنجشنبه، ۲۹ آبان) در جریان حضور میدانی در شهرستان ری، ضمن بررسی میدانی پروژهها، از نزدیک در جریان پیشرفت عملیات اجرایی این طرحها و موانع موجود قرار گرفت.
بر اساس پیشبینیها، بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی شمسآباد موجب صرفهجویی سالانه در مصرف بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت فسیلی و کاهش چند ۱۰ هزار تُن انتشار گازهای گلخانهای خواهد شد.
احداث نیروگاه خورشیدی ۶۳ مگاواتی شهرک صنعتی شمسآباد، گامی مؤثر در تحقق اهداف توسعه پایدار، حمایت از صنایع و تقویت زیرساختهای انرژی پاک در کشور است.