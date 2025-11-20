به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،ستاد اقامه نماز جمعه قم اعلام کرد: نماز عبادی سیاسی جمعه فردا ۳۰ آبان در قم به امامت آیت الله سید محمد سعیدی اقامه خواهد شد.

سخنران پیش از خطبه‌ها حجت‌الاسلام سلم آبادی رئیس دانشگاه فرهنگیان استان قم خواهند بود.

به مناسبت هفته بسیج شرکت گاز، اداره راه و شهرسازی، کمیته امداد امام خمینی ، مخابرات، شرکت پست، اداره کل امور مالیاتی، سازمان آب و فاضلاب، شرکت نیروی برق، دفتر حمایت قضایی از ایثارگران، سازمان بسیج جامعه پزشکی، سازمان بسیج حقوقدانان استان قم، اداره کل کتابخانه‌های عمومی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری درمیز‌های خدمت پاسخگوی مردم خواهند بود.

این هفته غرفه گفت‌و‌گو و مشاوره دینی در زمینه روانشناسی با رویکرد اسلامی و در زمینه پاسخگویی به سوالات و شبهات اعتقادی همراه با ویژه برنامه بازی‌های ورزشی شاد و مفرح برای نوجوانان و جوانان برپاست.

مهد آدینه هم در هنگام برگزاری نماز جمعه فعال است.